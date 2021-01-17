ياسر الهضيبي يطالب الحكومة بمصارحة الرأى العام حول تصفية حديد وصلب حلوان

تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب حق الاستفسار"حق السؤال" على حد وصفه، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير قطاع الأعمال عن سياسة الحكومة بتصفية مجمع الحديد والصلب في حلوان.

ياسر الهضيبى

وطالب عضو مجلس الشيوخ، ياسر الهضيبى، الحكومة عن كشف الخسائر المتراكمة التي تحتم التصفية، مشيرا في مذكرة الطلب المقدم بوضع 6 استفسارات كاشفه لما وصل إليه مجمع الحديد والصلب بحلوان مؤكدا علي أنه يب علي الحكومة أن تتعامل في هذا الموضوع بما يذيد علي مجرد وصف الحالة الاقتصادية التي صار إليها اليوم مجمع الحديد والصلب بحلوان.

ياسر الهضيبى: الرأى العام يستحق التوضيح

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ياسر الهضيبي، أن الرأى العام يستحق من الحكومة بيان توضيحي وتفصيلي عن ازمه مجمع الحديد والصلب بحلوان لأن القلق والتحفظ لن يزولا بمجرد المضي في التنفيذ مشيرا في طلب السؤال الموجه لرئيس الوزراء والذي يضمن 8 نقاط منها البدائل التي جري دراستها قبل قرار التصفية وأسلوب التصفية وأثر تصفية المجمع علي النشاط الصناعي.