مشروعات واسهامات صندوق دوت الخليج 2021 فى التصدى لجائحة كورونا

يشارك صندوق دوت الخليج 2021، بقوة فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة"، لمعاونة الدولة فى مواجهة الجائحة، وذلك من خلال محورى عمل المبادرة وهما دعم القطاع الطبى بالأجهزة والمستلزمات الخاصة بمستشفيات العزل، والحميات والصدر، وكذلك توفير المطهرات والمنظفات للمواطنين، بالإضافة إلى محور رعاية الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

دعم صندوق دوت الخليج للقطاع الطبي

وفر الصندوق 200 جهاز تنفس صناعى، و1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، وكذلك 311 ألف كمامة، و15 ألف كمامة، ومنظفات، 20 ألف عبوة تعقيم، و1000 كاشف للفيروس، و25 بوابة تعقيم تم توفيرها للجهات الحكومية التى تشهد إقبالا من المواطنين.

دعم صندوق دوت الخليج للأسر المحتاجة

وفي إطار تداعيات الأزمة الإقتصادية لـ"كوونا"، خاصة لفئة العمالة غير المنتظمة تعاون "صندوق دوت الخليج"، مع وزارة التضامن الإجتماعي، وبعض منظمات المجتمع المدني، وتم تنفيذ ثلاث قوافل ضخمة نجحت في توصيل 6 آلاف و100 طن من المواد الغذائية و170 طنا من اللحوم و140 طنا من الدواجن و160 طنا من الخضروات و300 ألف قطعة حلوى ل 570 ألف أسرة، لمبادرة عبر مراحلها الأربعة في الوصول إلى 660 ألف أسرة حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية، بأكثر من 7 آلاف طن من المواد الغذائية، منها 6600 طن من المواد الغذائية، 150 طن دواجن، 160 طن خضروات، 200 طن لحوم فضلا عن توفير 100 ألف قطعة ملابس جديدة و600 ألف قطعة حلوى خلال الأعياد.

وقد أشادت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بجهود صندوق دوت الخليج في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث دعم الصندوق الأطقم الطبية بشكلا كبير.

وشكرت "السعيد"، مجهودات الصندوق في تسجيل أرقام قياسية بموسوعة جينيس، بعدما شارك الصندوق في العديد من المبادرات الصحية، بالإضافة لإطلاق مبادرة "يوم جديد"، ومبادرة "نور حياة"، ومبادرة "إحنا معاك" لأطفال بلا مأوى، ومبادرة "سجون بلا غارمين"، ومبادرة "صندوق الفرحة"، وامتدت يد الصندوق للعمران بمختلف محافظات الجمهورية؛ لإعمار القرى الأكثر احتياجًا.

كما لا نغفل إسهامات الصندوق في العديد من المشروعات مثل بشائر الخير والأسمرات ومشروعات الإسكندرية، إضافة إلى مشروعات دعم الشباب وتمكين المرأة، والمشاركة تدريب المعلمين وتوفير منح للمتفوقين بالتعاون مع وزارة التعليم.