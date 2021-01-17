اقتصادية المصريين الأحرار: جائحة كورونا ستعيد تشكيل النظام العالمى

جدة - نرمين السيد - وقالت:"إن توقف المساعدات التى قدمها الرئيس البرازيلى بتقديمها على مدار 9 أشهر لنحو 68 مليون برازيلى نحو ثلث السكان آدى للتراجع فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 5% بنهاية سبتمبر 2020".

وأضافت رئيس اللجنة الاقتصادية بـ المصريين الأحرار، أن البرازيل التى يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة عانت حالة ركود بعد فصلين متتاليين من الانكماش خلال عام 2020، بنسبة 2.5% فى الربع الأول من عام 2020 و9.7% فى الربع الثانى من عام 2020.

وأشارت إلى أن الاقتصاد البرازيلى سجل انتعاشاً بنسبة 7.7% فى الربع الثالث مدفوعاً بقيام المركزى البرازيلى بخفض سعر الفائدة لأدنى مستوى على الإطلاق عند 2.25% فى يونيو 2020، بالإضافة إلى المساعدات الحكومية للشركات ولنحو 68 مليون برازيلى من الطبقات الفقيرة، وجاء ذلك على حساب إرتفاع متزايد فى العجز والدين العام.

وتوقعت واصل أن يرتفع الدين العام فى البرازيل بشدة خلال الفترة المقبلة مما سيضعها على حافة الهاوية الإجتماعية.

وذكرت فى بداية جائحة كورونا أصدرت اللجنة الاقتصادية دراسة مطلع مارس 2020، حذرت من تبعات أزمة مفاجئة غير مخطط لها على مستوى العالم نتيجة عدم التخطيط لإدارة الأزمات الفجائية، وأكدت أن الوباء ليس السبب الرئيسى للأزمة الاقتصادية على مستوى العالم بينما تداعيات تلك الجائحة ذريعة لتغطية أزمات نظامية فجرتها ظهور أزمة فجائية بظهور وباء غير مُخطط له.

وأوضحت أن صندوق النقد الدولى أشاد بأداء الاقتصاد المصرى وتوقع أن يصل النمو إلى 2.8% فى السنة المالية الحالية 2020-2021 بعد أن حقق نمو 3.6% فى عام 2019-2020، فى ظل تعافى محدود فى كل القطاعات باستثناء السياحة، واستندت على ما أورد صندوق النقد أن مصر حققت أكبر تراجع سنوى فى معدل التضخم فى الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنةً بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2%، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019-2020 مقارنةً بـ 13.9% عام 2018-2019.



وأكدت رئيس اللجنة أن الأزمات يخرج منها خاسرون ورابحون، وقد أحسنت الدولة المصرية اقتناص الفرصة رغم التحديات العالمية التى تواجه اقتصاد دول العالم، وجددت دعوة المجتمع المصرى إلى التكاتف والعمل على إعلاء مصلحة الجانب الوطنى للحفاظ على مكتسبات الإقتصاد القومى التى تم تحقيقها منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأوضحت أن إعلان منتدى بلومبيرج للاقتصاديات الجديدة، اختار مصر كنموذج للاقتصاديات الصاعدة فى المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات والفرص التى تتميز بها رغم التحديات على مستوى المنطقة والعالم.

وتوقعت الدكتورة هبة تراضى، أنه سيعاد تشكيل النظام العالمى بعد أزمة كورونا وربما ما تستبدل الصين دور أمريكا، ولاسيما أن جمهورية الصين الشعبية تقوم بعمل مناورات واضحة لتحظى بقيادة العالم فى الوقت الذى تفشل فيه الولايات المتحدة الأمريكية فى إدارة أزمة وباء كورونا.

وأشارت إلى أن الصراعات السياسية الداخلية والتى شهدت حالة من الفوضى والهرج فى مقر الكونجرس الأمريكى إثر اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المبنى أثناء جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ للتصديق على فوز جو بايدن مما أدى إلى إعلان فرض حظر التجوال بالعاصمة واشنطن، فإن الديمقراطية فى الولايات المتحدة الأمريكية تعيش أزمة حقيقية قد تشبه أزمة عام 1861 وبداية الحرب الأهلية، و نوهت إلى أن الولايات المتحدة المنقسمة بشدة ستجد التعافى من هذه الانقسامات أمراً عسيراً ومنهكاً.

واستطردت أن أزمة كورونا أعطتنا فرصة لإعادة بناء اقتصاد المستقبل، مشيرة إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل حالياً فى ظل تلك الأزمة العالمية بتوافق شديد ورؤية واضحة وخطة قوية للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد القومى التى تم تحقيقها منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى العمل على سرعة تطبيق التحول نحو تطبيق الاقتصاد الرقمى وهو الذى سيساهم فى دخول التكنولوجيا إلى جميع الأنشطة الاقتصادية المصرية من أجل مستقبل اقتصادى مُجتمعى مُستدام، مما سيجعل مصر فى صفاف الدول الكبرى بحلول عام 2025.