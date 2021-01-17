أخبار مصرية

رئيس النواب يرفض تأجيل جلسة الثلاثاء بسبب عيد الغطاس

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رانيا ربيع 2021-01-17 19:09 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك قبيل رفع الجلسة العامة، قائلا: لا أستطيع إلغاء الجلسة لأهميتها، ولو تعملون ما يناقش فى هذا الجلسة فهو عظيم.

وأشار جبالى، إلى أن عيد الغطاس ليس إجازة رسمية، قائلا: ولكن ما استطيعه هو توجيه التهئنة للأخوة المسيحيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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