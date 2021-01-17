رئيس النواب يرفض تأجيل جلسة الثلاثاء بسبب عيد الغطاس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك قبيل رفع الجلسة العامة، قائلا: لا أستطيع إلغاء الجلسة لأهميتها، ولو تعملون ما يناقش فى هذا الجلسة فهو عظيم.

وأشار جبالى، إلى أن عيد الغطاس ليس إجازة رسمية، قائلا: ولكن ما استطيعه هو توجيه التهئنة للأخوة المسيحيين.