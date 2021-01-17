صور.. جهود مكثفة لسحب تجمعات مياه الأمطار بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعامل الفورى لأى تجمعات مياه للأمطار، والمرور المستمر لفرق المتابعات الميدانية على المحاور الرئيسية والفرعية، والتنسيق مع غرفة عمليات الشركة القابضة وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.





وتفقد محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أعمال سحب تجمعات المياه بمناطق الكورنيش، ومنطقة أزور، وجليم، ومحرم بك، ونادى المهندسين، وجمال عبد الناصر، وشيراتون المنتزه، وكوبرى المندرة، ومحور المحمودية، وكوبرى الهويس، والمحاور الرئيسية والفرعية.

وكانت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أعلنت عن استعداداتها لمواجهة نوة الفيضة الكبرى، وانتشار المعدات وسيارات الكسح والبدلات وتمركزها بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة، والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية وهيئة الأرصاد الجوية.

وناشدت الشركة المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة موجة الطقس السيئ، على النحو التالى:

١- تدبير الاحتياجات الضرورية و تقليل التحرك بالسيارات اعتباراً من غدا الاربعاء، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة و يسر.

٢- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومتر/ ساعة و الحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

٣- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

٤- تجنب البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار و الأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبًا لخطر الصعق.