وزير التعليم يستقبل ابنة أحد الشهداء بعد خلافات مع مدرستها: سنحاسب المخطئ

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، ابنة أحد شهداء الوطن، وهى الطالبة هالة محمود شاكر، بالصف السادس الابتدائى بإحدى المدارس الخاصة بمدينة نصر بصحبة والدتها، لتكريمها.





ودار حوار بين الدكتور طارق شوقى، والطالبة هالة حرص خلاله على توجيه عدد من النصائح للطالبة، متمنيًا لها التوفيق فى حياتها الدراسية. ووجه الوزير لها بعض الكلمات التشجيعية بعد حدوث بعض الخلافات الإدارية مع إدارة المدرسة، مؤكدًا على أن التحقيقات جارية فى الواقعة بمعرفة الشؤون القانونية فى الوزارة وسيتم محاسبة المخطئ.

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