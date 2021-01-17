إنفوجراف.. مصر تنطلق.. أبرز جهود الدولة فى رعاية ذوى الهمم خلال عامين

جدة - نرمين السيد - ويستعرض الإنفوجراف التالى أبرز جهود الدولة فى رعاية ذوى الهمم:- مؤخرا أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير. وقالت جامع، إن التعديلات الجديدة تسمح للأشخاص ذوى الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا، حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير، ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية، مؤكدةً حرص الحكومة على ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومنحهم مزيد من التسهيلات فى جميع النواحى الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحى الحياة.

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