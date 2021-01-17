الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبل 

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، افتتاح 16 مسجدًا جديدًا، و3 مساجد بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، بإجمالي 19 مسجدًا الجمعة القادمة 22 يناير، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020، 757 مسجدًا حتى تاريخه.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

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