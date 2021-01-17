الصحة تحذر: تعاطى التبغ يزيد من احتمالية انتقال فيروس كورونا 

أكدت وزارة الصحة والسكان إن تعاطي التبغ يعتمد على لمس اليد للفم، مما يزيد من احتمالية انتقال فيروس كورونا إلى جسمك وطالبت بالحماية من اضرار التدخين والتوقف عنة .
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يتسبب فى زيادة الإصابة بأغلب أنواع السرطانات، مضيفة أن التدخين يتسبب فى حوالى 90% من الإصابة بسرطان الرئة عند الرجال و80 % عند النساء.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الدراسات أشارت إلى وجود صلة بين شدة التدخين وسرطان الثدى عند النساء، لافتة إلى أن التدخين يقلل بدرجة كبيرة من خطر الإصابة بمعظم أنواع السرطان المرتبط بالتدخين.
وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالمحافظة على الصحة مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.
وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كلا من المدخن وغير المدخن لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
وأضافت الوزارة، أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على أكثر آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منهم 40 مادة تسبب السرطان.
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