الإسكندرية: إزالة تعديات على أراضى الدولة بحى العامرية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت محافظة الإسكندرية، فى بيان اليوم الأحد، أن التعديات عبارة عن مرسى ملاحى ومبنى إدارى مكون من غرفتين من طوب مبانى بمساحة 150 مترا، وتم التحفظ على خلاط خرسانة والمعدات المستخدمة فى هذه الأعمال المخالفة وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات محافظ الإسكندرية محمد الشريف، لجميع الأجهزة التنفيذية، ورؤساء الأحياء بمنع تعدى أى مواطن على أى قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أية مخالفات على أراضى أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة، وعدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدى على حقوق الدولة.