جدة - نرمين السيد - وأوضحت محافظة الإسكندرية، فى بيان اليوم الأحد، أن التعديات عبارة عن مرسى ملاحى ومبنى إدارى مكون من غرفتين من طوب مبانى بمساحة 150 مترا، وتم التحفظ على خلاط خرسانة والمعدات المستخدمة فى هذه الأعمال المخالفة وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وتأتى الحملة فى إطار توجيهات محافظ الإسكندرية محمد الشريف، لجميع الأجهزة التنفيذية، ورؤساء الأحياء بمنع تعدى أى مواطن على أى قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أية مخالفات على أراضى أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة، وعدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدى على حقوق الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسكندرية: إزالة تعديات على أراضى الدولة بحى العامرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.