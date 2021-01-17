فيديو.. زواج التجربة.. مبادرة جديدة تثير الجدل فى المجتمع

جدة - نرمين السيد - وفى سبيل الكشف عن تفاصيل المبادرة وأهدافها وهل هى حرام أم حلال؟، التقى موقع دوت الخليج، مع أحمد مهران، أستاذ القانون العام، والشيخ أبوزيد سلامة الباحث الشرعى بالأزهر الشريف.

وقال أحمد مهران، أستاذ القانون العام، إن أصل الزواج فى الإسلام أنه عقد مؤبد ومستمر.

وأوضح مهران، أن مبادرة "زواج التجربة" عبارة عن عقد مدنى ملحق بعقد الزواج يضع فيه الزوجين بعضا من الشروط والضوابط التى تضمن استمرار الحياة والحد من المشاكل والخلافات الزوجية أول عامين.

فى حين قال الشيخ أبوزيد سلامة الباحث الشرعى بالأزهر الشريف، إن المبادرة يقال إنها للحد من الطلاق والحقيقة أنها تقنين للطلاق ومساعدة على انتشار الفرقة بين المجتمعات.

وتابع سلامة: "العقود الشرعية والعلاقة الزوجية، لا تقوم على خد وهات، ولكن تقوم على المودة والرحمة"، منوهًا إلى أن وضع مدة وشروط للزواج يعتبر "زواج متعة أو مؤقت" وهو ما حرمه النبى، صلى الله عليه وسلم.