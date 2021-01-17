أمطار رعدية على كفر الشيخ ورفع حالة الطوارئ القصوى

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، رفع حالة الطوارئ القصوى على مستوى مدن وقرى المحافظة نظرا لموجة الطقس السيئ وغزارة الأمطار الشديدة، والمتابعة المستمرة مع رؤساء مدن بلطيم، وبرج البرلس، لكونها أشد المناطق تعرضا للأمطار الشديدة.





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