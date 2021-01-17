محافظ الدقهلية: تكثيف حملات الرقابة التموينية لمواجهة الفساد

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى المخابز والأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.





جاء ذلك بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه وكيل وزارة التموين السيد دايرة، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية.

وأوضح مختار، فى بيان اليوم الأحد، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التى يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، حيث ضُبطت الحملات العديد من المخالفات التموينية والبيئية بالأسواق والمخابز، وتم تحرير 109 محاضر لمخالفات بنطاق المحافظة منهم 43 محضرًا فى مجال المخابز و66 محضرًا فى مجال الأسواق والمحلات.

وتابع، أن المخالفات أسفرت عن ضبط مخالفات فى مجال المخابز شملت نقص وزن ومخالفة مواصفات وتصرف فى دقيق، وعدم وجود لافتة وتجميع خبز وعدم وجود بون صرف، وفى مجال الأسواق والمحلات شملت عدم إعلان عن الأسعار وإدارة نشاط بدون ترخيص وبيع بأزيد من التسعيرة وتجميع سلع مدعمة وتصرف فى سلع تموينية.

وأشار مختار، إلى أنه تم ضبط 600 كيلو سكر تموينى تم تجميعهم و85 جوال أعلاف بدون فواتير شراء و12 قاروصة سجائر بيع بأزيد من التسعيرة و80 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة.

وأكد المحافظ، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.