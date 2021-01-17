إنفوجراف.. مصر تنطلق.. جهود الدولة لحماية الأمن المائى

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز جهود الدولة لحماية الأمن المائى:- وتطمح خطط الدولة القومية إلى الاستفادة من المتاح من الموارد، وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءته، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة فى إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع والاستغلال الأمثل للخزانات الجوفية والأمطار والسيول، فضلًا عن تطوير منظومة الرى وتحديثها فى النشاط الزراعى لزيادة الناتج القومى الزراعى، بما ينعكس على عمليات التنمية الشاملة والمستدامة فى الدولة.

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