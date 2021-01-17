جدة - نرمين السيد - ووجه محافظ الغربية، طارق رحمى، رؤساء المدن والأحياء بسرعة انتشال مياه الأمطار، وتواجد أجهزة النظافة على مدار الـ 24 ساعة، مع انتشار سيارات الأسعاف بالطرق الرئسية تحسبًا لوقوع أى حوادث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس سئ وأمطار غزيرة تضرب محافظة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.