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صور.. الأوقاف وجامعة بورسعيد توقعان بروتوكول تعاون لتدريب الأئمة والواعظات

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فهمى غالى 2021-01-17 20:23 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وقع الشيخ جمال فتحى عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف بورسعيد والجامعة، بشأن تدريب الأئمة والواعظات بالمحافظة.

وأشار الشيخ جمال فتحى عواد، مديرية أوقاف بورسعيد، إلى أن البروتوكول يأتى ضمن سلسلة من البروتوكولات التى توقعها وزارة الأوقاف، مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة فى مجالات: اللغة العربية وآدابها، الإرشاد النفسى وأساسيات علم الاجتماع، بناء المهارات الإعلامية.

وأوضح أن البروتوكول يهدف أيضا إلى قضية أخرى وهى قضية الدمج والتواصل المجتمعى للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية للعاملين فى الحقل الدعوى.

من جانبه أشاد الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، بدور وزارة الأوقاف فى الارتقاء بالأئمة والدعاة، مؤكدًا أن التدريب يتم بمقر الكليات التابعة لجامعة السويس مع توفير عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين فى كل مجال وتخصص من المجالات التى اشتمل عليها البروتوكول.

توقيع بروتوكول التعاون

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على التدريب النوعى المستمر فى جميع المجالات.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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