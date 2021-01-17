«البنك الأهلي» يقتنص نقطة ثمينة من الأهلي في الدوري

تعثر فريق الأهلي بالتعادل السلبي أمام البنك الأهلي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

ونجح فريق البنك الأهلي الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز في الحجز على أرصدة الأهلي من النقاط وحرمه من أرباح الفوز واستكمال مشوار الانتصارات فى رحلة الحفاظ على لقب الدوري.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 17 نقطة ويبقي على القمة، ويرتفع رصيد البنك إلى 8 نقاط ويبقي فى المركز التاسع.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :محمد الشناوي و محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول و أليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان.

فيما بدأ فريق البنك المباراة بتشكل مكون من ، محمود الزنفلي وأسامة إبراهيم، محمد دبش، محمد كوفي، عاصم صلاح و محمد بسيوني، محمد مجدي، فالديميرا لاميرا، محمد حامد و فادي فريد وأحمد علي.

جاءت أحداث الشوط الأول حماسية وهجومية بشكل واضح منذ بدايته من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً بهدف تسجيل هدف لحسم المباراة سريعاً لكن لاعبو المارد الأحمر لم يكن لهم خطورة حقيقية على مرمى صاحب الأرض.

وحاول الأهلي استغلال الفروق الفردية لصالح لاعبيه ولجأ للتسديد من خارج منطقة الجزاء عن طريق وليد سليمان الذي سدد أكثر من كرة كما سدد أليو ديانج عدة مرات لكن بدون دقة.

أجرى موسيماني المدير الفني للأهلي تغييرا اضطراريا بنزول والتر بواليا بدلاً من وليد سليمان حيث اشتكى الأخير من آلام فى العضلة الخلفية كاد يتم استبعاده بسببها من التشكيل الأساسي لكنه شارك فى اللقاء قبل أن يضطر لمُغادرة أرض ملعب المكس ويشارك بواليا بدلاً منه فى الدقيقة 29.

حاول الأهلي الضغط مرة أخرى مُستغلاً تراجع البنك وإعتماد على الهجمة المرتدة فقط التى حاول من خلالها فادي فريد وأحمد علي تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي.

واستمر الأداء على هذه الوتيرة ولم يتغيّر كثيراً بعد نزول بواليا ورغم سيطرة الأهلي إلا أنه لم ينجح في التسجيل طوال هذا الشوط ربما بسبب الأمطار الغزيرة التى هطلت على أرض الملعب وتسببت في "تشتييت" الكرة أكثر من مرة لينتهي هذا الشوط بإطلاق محمد سلامة حكم اللقاء بإطلاق صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.



الشوط الثاني

كما كانت أحداث الشوط الأول جاءت أحداث الشوط الثاني حيث الضغط المتواصل من الأهلي بكل أوراقه من أجل التسجيل ، ولعب الأحمر منذ بداية الشوط الثاني بكثافة هجومية واضحة.

فرض البنك رقابة صارمة على مفاتيح لعب الأهلي ولم يترك أي فرصة للاعبي الأهلي بشكل فشل معه المارد الأحمر في إختراق هذه الحصون الدفاعية القوية.

وألغى محمد سلامة حكم المباراة هدف سجله أيمن أشرف في الدقيقة 59 بعد اللجوء لتقنية الفار ، وبعد إلغاء الهدف أجرى موسيماني تغييراً هجومياً بنزول محمد شريف بدلاً من محمد هاني.

واصل الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء وتبادل لاعبيه إمتلاك الكرة فيما إعتمد البنك على الهجمات المرتدة التى كان أخطرها عن طريق أحمد علي الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

وشارك عمرو السولية بدلاً من ديانج في الدقيقة 81 ليعود السولية بعد غياب عدة مباريات للأصابة بفيروس كورونا.

وسدد على معلول كرة قوية مرت بجوار القائم لتضيع فرصة خطرة للأهلي قبل أن يلعب بدر بانون كرة رأسية خطرة تمر فوق العارضة ،وواصل الأهلي السيطرة لكن دون تسجيل لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي وهو التعادل الثاني للمارد الأحمر هذا الموسم.