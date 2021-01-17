رئيس المخابرات العامة يزور رام له وينقل رسالة من الرئيس السيسى لـ"أبو مازن"

زار الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، مدينة رام الله الفلسطينية، والتقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن"، ناقلا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس الفلسطينى محمود عباس تضمنت التأكيد على ثبات الموقف المصرى إزاء ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وحِرص مصر على تكثيف جهودها للمساهمة في إنجاح العملية الإنتخابية الفلسطينية.

حيث إستعرض الرئيس أبو مازن آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأصدر سيادته المرسوم المتعلق بتحديد موعد الإنتخابات كما وجه الشكر للجهود التى يبذلها الرئيس / عبدالفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية. كما عقد السيد رئيس المخابرات العامة خلال الزيارة لقاء مع رئيسى جهازى المخابرات الأردنية والفلسطينية لمناقشة سُبل دفع عملية السلام والخطوات المستقبلية لإنجاز عملية المصالحة الفلسطينية.

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