الصحة: لا نعتمد على لقاح واحد ضد كورونا.. ونتواصل مع كل الدول المنتجة

قال مصدر بوزارة الصحة، إن الوزارة على اتصال مع كل الدول التى حصلت على الموافقة النهائية فى استخدام لقاحات كورونا المنتجه لها، للحصول على اللقاح وتطعيم المواطنين به.

وأضافت فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الدولة المصرية لا تعتمد على لقاح واحد ضد كورونا، لحرصها على تنوع المصادر فى هذا الجانب، بجانب التواصل مع التحالف العالمى للقاحات لتوفيره لمصر.

وأوضحت أنه بالنسبة للموقع الرسمى لوزارة الصحة لتسجيل رغبات المواطنين فى الحصول على لقاح كورونا، فلازال الموقع فى التشغيل التجريبى للتأكد من كفاءته، ورغم ذلك بات هناك تزاحم كبير من المواطنين على الموقع للحصول على اللقاح، متابعا: "خلال التشغيل التجريبى قامت أعداد كبيرة من المواطنين بالتسجيل على المواقع، ومن سجل وينطبق عليه الأولوية سيكون له أولوية فى الحصول على التطعيم".