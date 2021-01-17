قال مصدر بوزارة الصحة، إن الوزارة على اتصال مع كل الدول التى حصلت على الموافقة النهائية فى استخدام لقاحات كورونا المنتجه لها، للحصول على اللقاح وتطعيم المواطنين به.
وأضافت فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الدولة المصرية لا تعتمد على لقاح واحد ضد كورونا، لحرصها على تنوع المصادر فى هذا الجانب، بجانب التواصل مع التحالف العالمى للقاحات لتوفيره لمصر.
وأوضحت أنه بالنسبة للموقع الرسمى لوزارة الصحة لتسجيل رغبات المواطنين فى الحصول على لقاح كورونا، فلازال الموقع فى التشغيل التجريبى للتأكد من كفاءته، ورغم ذلك بات هناك تزاحم كبير من المواطنين على الموقع للحصول على اللقاح، متابعا: "خلال التشغيل التجريبى قامت أعداد كبيرة من المواطنين بالتسجيل على المواقع، ومن سجل وينطبق عليه الأولوية سيكون له أولوية فى الحصول على التطعيم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: لا نعتمد على لقاح واحد ضد كورونا.. ونتواصل مع كل الدول المنتجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.