رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من الرئيس السيسى لـ"أبو مازن"

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زار الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، مدينة رام الله الفلسطينية، والتقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن"، ناقلا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضمنت تأكيد ثبات الموقف المصرى إزاء ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، وحِرص مصر على تكثيف جهودها للمساهمة فى إنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية.
واستعرض الرئيس الفلسطينى "أبو مازن" آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية مع الوزير عباس كامل، وذلك بعدما أصدر مرسوما يتضمن تحديد موعد الانتخابات الفلسطينية قبل ساعات، كما وجه الشكر للجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية.
وشملت الزيارة أيضا، لقاء الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، رئيسى جهازى المخابرات الأردنية والفلسطينية، وتضمن اللقاء مناقشة سُبل دفع عملية السلام، والخطوات المستقبلية المقررة لإنجاز عملية المصالحة الفلسطينية.
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