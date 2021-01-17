داليا زيادة: صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية خطوة ممتازة

وقالت داليا زيادة في تصريح لـ" دوت الخليج " إنه من ضمن ذلك مثلًا التأكيد على إنشاء الجمعية بالإخطار، وحل الجمعية بموجب حكم محكمة، في حالة حدوث مخالفات، وتحديد مسؤولية الجهة الإدارية بوضوح شديد بما يساعد على تيسير وحرية عمل الجمعيات والمؤسسات، وكذلك فيما يتعلق بتلقي التمويلات والتبرعات والهبات.
وأوضحت أنه مع صدور اللائحة أصبح لزامًا الآن على كل العاملين في العمل الأهلي في مصر، سواء الخيري أو الحقوقي، المسارعة بتوفيق أوضاعهم حسب القانون المنظم لعملهم، سواء كانوا مؤسسة أو جمعية أو منظمة.
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