جدة - نرمين السيد - وتضمنت التأكيد على ثبات الموقف المصرى إزاء ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وحِرص مصر على تكثيف جهودها للمساهمة فى إنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس أبو مازن آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأصدر المرسوم المتعلق بتحديد موعد الانتخابات، كما وجه الشكر للجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية.
كما عقد رئيس المخابرات العامة، خلال الزيارة، لقاء مع رئيسى جهازى المخابرات الأردنية والفلسطينية، لمناقشة سُبل دفع عملية السلام والخطوات المستقبلية لإنجاز عملية المصالحة الفلسطينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسى للرئيس الفلسطينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.