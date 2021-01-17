رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسى للرئيس الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وتضمنت التأكيد على ثبات الموقف المصرى إزاء ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وحِرص مصر على تكثيف جهودها للمساهمة فى إنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس أبو مازن آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأصدر المرسوم المتعلق بتحديد موعد الانتخابات، كما وجه الشكر للجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية.

كما عقد رئيس المخابرات العامة، خلال الزيارة، لقاء مع رئيسى جهازى المخابرات الأردنية والفلسطينية، لمناقشة سُبل دفع عملية السلام والخطوات المستقبلية لإنجاز عملية المصالحة الفلسطينية.