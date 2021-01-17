إنفوجراف.. مصر تنطلق.. رئاسة الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى جهود مصر خلال رئاسة الاتحاد الإفريقى:-

وشهد الاتحاد خلال رئاسة مصر له، إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فى مايو 2019، وإيفاد فرق طبية للصومال والسودان ضمن مبادرة علاج مليون إفريقى من فيروس سى، وغيرها من الأنشطة التى لاقت صدى وترحيب واسع من قبل الأشقاء الأفارقة.

جاء ذلك وفق تقرير مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2020.