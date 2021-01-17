مجلس النواب يستمع للحكومة على مدار 4 أيام بشأن الموقف من تنفيذ برنامجها

جدة - نرمين السيد - كما يستمع مجلس النواب، إلى بيان وزيرى التنمية المحلية، والتموين والتجارة الداخلية، عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويواصل المجلس، بعد غد الثلاثاء، الاستماع إلى بيان وزيرى التعليم العالى والبحث العلمى، والإعلام، عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، فيما يخصص يوم الأربعاء للاستماع إلى بيان وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعاون الدولى، عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، والخميس إلى بيان وزيرى الشباب والرياضة، وقطاع الأعمال العام، عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.