اللواء خالد المحجوب: تنظيم الإخوان عمل بكل الوسائل على سيطرة الإرهاب في ليبيا

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، اليوم الأحد، أن المعركة في ليبيا ليست فقط معركة رصاص ولكنها معركة فكر ووعي والجيش يعول على بناء المقاتل المحصن الواعي المدرك للأخطار المحدقة بالوطن الليبي والتي لابد أن يكون جنديها في أرض المعركة وخارجها داعما للجبهة الداخلية وايضاح حقيقة مايحدث ليحقق الليبيين مصلحة وطنهم في زمن تتصارع خلاله القوى المختلفة على مصالحها".

وذكرت قناة ليبيا الحدث أن ذلك جاء خلال زيارة تفقدية للواء المحجوب لمقر الكتيبة 166 المقاتلة بالجيش الليبي.

وأضاف اللواء المحجوب، أن الجيش الليبي استطاع بناء قوته الضاربة من الشباب الممزوجة بالخبرات العسكرية السابقة، مشيرا إلى طبيعة المواجهة الحالية في ليبيا وخطورة تنظيم الإخوان الذي عمل بكل الوسائل على سيطرة الإرهاب على ليبيا ودور القيادة العام في ليبيا في قطع الطريق عليهم بتكوين جيش حقيقي يتدرب ويبني ويقاتل في نفس الوقت".

وأوضح اللواء خالد المحجوب "وهانحن بالفعل وصلنا الى ماوصلنا إليه في زمن قياسي وظروف صعبة"، مؤكدًا أن كل الليبيين أملهم في الجيش الوطني وهذا الجيش يتشكل من أراده افراد القوات الليبية وبما أن كل منكم امل لليبيين فإن المسئولية عظيمة وتحتم علينا مزيد من التدريب والانضباط والنضال حتى القضاء على الارهاب والفوضى ومن وراءها ومن يدعمها من الخونة والعملاء”.