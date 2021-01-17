تتخطى الألف.. لجنة مكافحة كورونا: توقعات بعودة ارتفاع الإصابات بالفيروس

قالت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن هناك توقعات بعودة ارتفاع الإصابات بـكوفيد -19 نهاية الشهر الجاري، وتتعدى آلاف إصابة.

وأكد مصدر باللجنة، لـ "صدي البلد"، أن جميع المستلزمات وأدوية البروتوكولات العلمية، متوفرة بشكل كبير في جميع المستشفيات التي تم تخصيصها لتكون مستشفيات عزل، والأخرى التي استقبال حالات الإصابة من بكورونا.

وأوضح المصدر، أن اللقاح الصيني "سينوفارم" من آمن اللقاحات التي سيتم توفيرها بشكل كبير الفترة القادمة، مضيفا أنه يوجد 50 الف جرعه، تكفي 25 الف مصاب.

وأشار إلى أنه تجرى فحوصات على اللقاحات الأخري مثل لقاح أسترازينيكا وفايزر وموديرنا.

وأضاف المصدر، إلى أن اللجنة في انتظار دفعات اللقاح التي تم الاتفاق عليها لتوفيرها للمصابين بالفيروس.

ونصح عضو اللجنة العلمية، أن على المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والتطهير المستمر بالكحول.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، السبت، خروج 499 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122291 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 887 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 155507حالة من ضمنهم 122291 حالة تم شفاؤها، و 8527 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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