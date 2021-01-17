وزير الصحة العراقي: حققنا سيطرة جيدة على فيروس كورونا بنسبة شفاء تزيد على 93%

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الأحد، أن نسبة الشفاء من فايروس "كورونا" المستجد تصل إلى أكثر من 93%.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن التميمي قوله إن "العراق حقق سيطرة جيدة على فيروس كورونا ونسبة الشفاء تصل إلى أكثر من 93%".
وأضاف وزير الصحة "سنتخذ كل الإجراءات القانونية بحق من يدعي معلومات".
يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية سجلت، اليوم، 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات 608 آلاف و232 حالة.
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