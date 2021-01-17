نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد حالة الطقس غدا الإثنين، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي علي البحر المتوسط يؤثر علي الرياح جنوبية غربية علي شمال البلاد وامتداد مرتفع جوي علي باقي انحاء البلاد ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الإثنين يسود طقس مائل للبرودة علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون معتدل علي جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديدة البرودة علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون بارد علي جنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين والتي تتمثل في شبورة كثيفة مصحوبة بأمطار خفيفة الي متوسطة (50% % تقريبًا) على مناطق من ( الإسكندرية-السلوم-الرشيد-بلطيم-مطروح-دمياط-بورسعيد-العريش-رفح) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة الي متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحرى (البحيرة-الدقهلية-كفر الشيخ) على فترات متقطعة، كما تكون الرياح نشطه على مثيرة للأتربة علي السواحل الشمالية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج من مترين الي ٣ أمطار والرياح جنوبية غربية الي شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

