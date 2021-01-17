انت الان تتابع تفاصيل خبر استمرار الاضطرابات الجوية والأمطار .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غداً في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غداً في مصر الاثنين 18 يناير 2021، حيث نشرت الأرصاد في بيانها اليومي، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد، طقس مائل للبرودة على كلًا من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غداً في مصر

وذكرت الهيئة أن مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، من المتوقع أن تشهد نشاط ملحوظ بحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، كما ستشهد مناطق “كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والسلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبلطيم وبورسعيد والعريش ورفح، سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على مدار اليوم، ونبهت الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال الساعات المطيرة.

حالة البحرين

وعن حالة البحرين المتوقعة غدًا فقد جاءت كالتالي:

البحر الحالة ارتفاع الموج الرياح السطحية البحر المتوسط مضطرب بين المترين والثلاث أمتار جنوبية غربية إلى شمالية غربية البحر الأحمر معتدل بين المتر ونصف إلى المترين شمالية غربية

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات المصرية وفقًا لبيان الأرصاد كالتالي:

القاهرة: 18 – 10

الإسكندرية: 17 – 11

وادي النطرون: 18 – 10

دمنهور: 18 – 10

مطروح: 16 – 11

السلوم: 16 – 10

سيوة: 17 – 06

بورسعيد: 18 – 10

الإسماعيلية: 19 – 10

العريش: 18 – 10

رفح: 18 – 11

نخل: 18 – 03

الأقصر: 20 – 08

أسوان: 20 – 10

بيان الأرصاد اليومي