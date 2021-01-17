انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار غزيرة على فترات متقطعة وبرودة شديدة .. حالة الطقس غدًا في مصر الاثنين 18 يناير وبيان درجات الحرارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا في مصر ودرجات الحرارة على المدن والمحافظات المختلفة، وذكرت الهيئة أن البلاد من المتوقع أن تشهد طقس مائل للبرودة إلى معتدل خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، كما ستنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصاحبة لسقوط الأمطار المتقطعة على مدار اليوم.

حالة الطقس غدًا في مصر

من المتوقع أن تسود غدًا في مصر وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس التالية:

سيسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار على كلًا من القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، بينما سيكون طقس النهار معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

سيسود طقس شديدة البرودة خلال ساعات الليل على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية للبلاد وشمال وجنوب الصعيد، بينما سيكون طقس الليل بارد على جنوب سيناء.

ستشهد مناطق “السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وجنوب الصعيد، نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة”.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

أما عن المناطق التي من المتوقع أن تشهد سقوط الأمطار على فترات متقطعة من اليوم، فقد جاءت كالتالي:

كفر الشيخ. البحيرة الدقهلية السلوم نطروح الإسكندرية رشيد بلطيم دمياط بورسعيد العريش رفح

حالة البحرين

وجاءت حالة البحرين المتوقعة كالتالي:

البحر المتوسط: سيسوده حالة اضطراب مع وصول ارتفاع الموج بين المترين إلى 3 أمتار، وهبوب الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

البحر الأحمر: ستكون حالته معتدلة مع وصول ارتفاع الموج بين المتر ونصف إلى المترين وهبوب الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة على أهم المدن والمحافظات المصرية كالتالي:

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 18 10 الإسكندرية 17 11 دمنهور 18 10 بلطيم 18 10 مطروح 16 11 السلوم 16 10 دمياط 18 10 المنصورة 18 11 السويس 19 11 نخل 18 03 شرم الشيخ 20 13 الفيوم 18 09 أسيوط 19 08 الأقصر 20 08 أسوان 20 10

بيان الأرصاد