نشرة أخبار دوت الخليج تستعرض أبرز المناقشات والقضايا البرلمانية.. اليوم

لقاءات ومناقشات ساخنة شهدتها الجلسة العامة اليوم بالبرلمان، وذلك بعدما تناولت اللجان النوعية عددًا من القوانين، والقرارت المحالة سواء من الرئيس أو من الحكومة، إلى مجلس النواب، لتحديد مصيرها وبيان أبرز الملاحظات بشأنها ونرصد فى نشرة أخبار دوت الخليج أبرز مشاهد اليوم والقضايا والقوانين التى تناولها المجلس:

البرلمان يستدعى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

بداية ساخنة لمجلس النواب، خلال الفصل التشريعى الثانى، حيث أعلنت اللجنة العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، استدعاء رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، وعددًا من الوزراء، بعدما تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ برنامج المحكومة، والتى حصلت على الثقة بشأنه خلال الفصل التشريعي الأول.

وأكدت اللجنة الذى عقدت جلستها بحضور رؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية، على أنه قد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج لذا فقد قررت اللجنة العامة استدعاء السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور ، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية.على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

زعيم الأغلبية يرد على عبدالعليم داوود: أنا رجل هادئ وأدائي ليس مسرحي

خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، جرت محادثة حادة بين زعيم الأغلبية أشرف رشاد، والنائب عبد العليم داوود، حيث قال زعيم الأغلبية خلال حديثه:" إنه بحكم اللائحة مكفول له الحديث عن 316 نائب تحت القبة، مشيرا إلى أنه رجل هادئ وصوته منخفض ولا يستخدم الطريقة المسرحية الاستعراضية في الرد على بعض النواب".

وتابع النائب أشرف رشاد:" الدولة والنواب وكافة الجهات لاتخدع أسر الشهداء بتعويضات وهمية، هذه حقوقهم الأصيلة التي يفرضها علينا المجتمع المصري نحوهم".

اختيار يونس وداوود أعضاء باللجنة العامة للبرلمان

استقرت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على اختيارعمرو يونس، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، والنائب ضياء الدين داوود ضمن اللجنة.

ومن جانبه قال النائب عمرو يونس:" شرف لي اختيارى ضمن اللجنة، وسنعمل على دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس للجنة العامة، بدقة في ظل مهامها عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة.

علاء عابد: قانون أسر الشهداء تكريم مشهود فى ظل قيادة حكيمة للرئيس السيسي

قال رئيس لجنة النقل والمواصلات، علاء عابد، إن جلسة البرلمان تعد تاريخية، وذلك لأنه ناقش فى أول جلسة عامة له قانون أسر الشهداء، لافتا ان القانون يعد تكريما لاهالي واسر شهداء مصر، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أنه يضع أسر الشهداء على رأس إهتماماته.

مصطفى بكري يهاجم وزير قطاع الأعمال: مصر دولة وليست عزبة

من جديد وجه النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، هجومًا شرسًا على وزيرة قطاع الأعمال، بعد قرار تصفية شركة الحديد والصلب، بحلون، منتقدًا سياساته في التعامل مع الشركات.

وطالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لشركة الحديد والصلب، داعيا خلال إلقاء بيان عاجل في الجلسة العامة قبل قليل لوقف قرار تصفية الشركة.

ولفت بكرى إلى قرارات وزير قطاع الأعمال، أخرى التي امتدت لشركات القطاع العام، قائلا : "دى مش عزبة بتاعته دي دولة".