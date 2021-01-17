دينا الشربيني تستعد لرمضان بمسلسل قصر النيل

دينا الشربيني، الفنانة التي اتخذت لون جديد لها في تقديم الأعمال الدرامية على مدار السنوات الماضية، والذي ينتمي إلى نوعية الجريمة والغموض، لتستكمل بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "قصر النيل" حلقة الإثارة التي بدأتها منذ عدة سنوات.

بدأ المخرج خالد مرعي تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "قصر النيل" من بطولة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور، حيث يعتبر المسلسل هو العمل الثاني الذي يشارك به الثنائي بعد مسلسل زي الشمس الذي حقق نجاحًا كبيرًا حينها.

مسلسل دينا الشربيني

اعتادت الفنانة دينا الشربيني على تجسيد شخصيات فريدة من نوعها لتلفت الأنظار لها بكل سهولة مثلما حدث في مسلسل النسيان الذي شاركت به رمضان المنصرم.

تدور أحداث مسلسل دينا الشربيني في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال مراحل حل اللغز حول جريمة كبيرة، قبل حوالي ستين عامًا.

قصر النيل

مسلسل "قصر النيل" من بطولة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور وأحمد مجدي وصلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.

وفي سياق آخر، انشغلت الفنانة دينا الشربيني الفترة الماضية في تصوير فيلم "30 مارس" الذي ينتمي إلى نوعية السيكو دراما.

فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد المدني.