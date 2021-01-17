بسبب التقلبات الجوية وهطول الأمطار..غلق ميناء عزبة البرج وتوقف حركة الصيد بدمياط

شهدت بعض المدن بمحافظة دمياط حالة من الطقس السيئ والتقلبات الجوية التي تمثلت في هطول الأمطار ونشاط للرياح وارتفاع الأمواج بسبب نوة الفيضة الكبرى، مما أثر على حركة الصيد في ميناء عزبة البرج بجانب بحيرة المنزلة، مما تسبب في غلق ميناء الصيد بها وتوقف حركة الصيد.

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ولكن لم تتأثر حركة الشحن والتفريغ في ميناء دمياط بتلك التقلبات الجوية السيئة.

حالة الطقس غدا الأثنين



يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يسود الطقس غدًا الأثنين طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة نشطة على القاهرة الكبر أحيانًا، كما سيكون الطقس مائل للبرودة أيضًا على السواحل الشمالية، ولكن الرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة.

هذه المناطق تشهد طقس معتدل نهارًا



بينما تشهد المناطق التالية: جنوب سيناء وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد طقس معتدل ورياح معتدلة بأغلب الأحيان.

حالة الطقس ليلًا



فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما يكون طقس بارد على جنوب سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدًا الأثنين



ومن جانبه كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن بعض المناطق بمحافظات الجمهورية سوف تشهد سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء.