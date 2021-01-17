على الدين النجار: نسعى تحقيق آمال المواطنين فى حياة أفضل.. وانطلاقة الحياة النيابية مبشرة.. فيديو

قال النائب على الدين النجار، عضو مجلس النواب:" إن انطلاقة الحياة السياسية فى مصر الآن تسير بشكل مبشر، حيث أنها نابعة من نسيج مصرى طيب، مشيرًا إلى أن الفصل التشريعى الثانى، سيساهم فى إزدهار ونموا ورفعة هذا البلد".

على الدين النجار: الأمانة العامة تقدم مردود إيجابي

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى خلال حديثه لـ دوت الخليج:" الأمانة العامة لمجلس النواب، تقدم دورًا نشطً خلال الفصل التشريعى الحالى، بشكل يليق بالحياة النيابية فى مصر، ويختلف عن الوضع خلال دورة المجلس عام 2010.

على الدين النجار: نتطلع جميعًا إلى الحداثة والتطور

وأضاف عضو مجلس النواب، على الدين النجار:" نتطلع جميعًا إلى الحداثة والتطور والإزدهار، ونأمل تحقيق آمال وطموحات المواطنين، ونتمنى أن يشعر الشعب بهذا الإخلاص وتلك الرغبة الساعية إلى خدمته".