على الدين النجار: نسعى تحقيق آمال المواطنين فى حياة أفضل.. وانطلاقة الحياة النيابية مبشرة.. فيديو

النائب على الدين النجار- أرشيفية
قال النائب على الدين النجار، عضو مجلس النواب:" إن انطلاقة الحياة السياسية فى مصر الآن تسير بشكل مبشر، حيث أنها نابعة من نسيج مصرى طيب، مشيرًا إلى أن الفصل التشريعى الثانى، سيساهم فى إزدهار ونموا ورفعة هذا البلد".
على الدين النجار: الأمانة العامة تقدم مردود إيجابي
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى خلال حديثه لـ دوت الخليج:" الأمانة العامة لمجلس النواب، تقدم دورًا نشطً خلال الفصل التشريعى الحالى، بشكل يليق بالحياة النيابية فى مصر، ويختلف عن الوضع خلال دورة المجلس عام 2010.
على الدين النجار: نتطلع جميعًا إلى الحداثة والتطور
وأضاف عضو مجلس النواب، على الدين النجار:" نتطلع جميعًا إلى الحداثة والتطور والإزدهار، ونأمل تحقيق آمال وطموحات المواطنين، ونتمنى أن يشعر الشعب بهذا الإخلاص وتلك الرغبة الساعية إلى خدمته".
هذا وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالى اليوم، فى المجموع علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، مع إحالته لمجلس الدولة.
وتهدف فلسفة المشروع إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون،
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