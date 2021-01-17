فيديو .. القومية للأنفاق : مشروع القطار السريع يوفر 70 ألف فرصة عمل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الدولة لديها مخطط استراتيجى للدخول فى مشروع القطار السريع الذى يُغير شكل الخريطة العمرانية والتنموية فى مصر، مضيفا أن القطار السريع الكهربائى سيكون عبارة عن مجموعة من 4 خطوط وليس خطا واحد، ويوفر 70 ألف فرصة عمل.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه "آخر النهار" الذى يعرض على فضائية النهار، أن هناك خط من الأقصر لسفاجا بطول 300 كيلو متر، ومن العين السخنة للعلمين بطول 450 كيلو متر ومدة الوصول من وإلى 3 ساعات بسرعة 250 كيلو فى الساعة، ويوفر أثناء الإنشاء للقطار الكهربائى السريع 70 ألف فرصة عمل للمشروع الواحد، بالإضافة إلى أن هناك 5 مشروعات لسكك حديد القطار الكهربائى بطول حوالى 1600 كيلو متر. وتابع:"مذكرة التفاهم مع شركة سيمنز العالمية كان بحد أدنى 1000 كيلو متر، وبتكلفة تقديرية 360 مليار جنيه".

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