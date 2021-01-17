غدا.. مطار القاهرة يسير 4 رحلات بين القاهرة والدوحة لنقل 349 راكبا 

يسير مطار القاهرة الدولى، غدا الاثنين، 4 رحلات بواقع 2 سفر ومثلهم وصول إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تغادر صباح الغد أول رحلات شركة مصر للطيران إلى العاصمة القطرية الدوحة فى تمام الساعه التاسعة صباحا من مبنى الركاب رقم 3.

والرحلة رقم MS935 ستغادر وعلى متنها 38 راكبا فى حين تعود الرحلة رقم MS936 فى تمام الساعة 4،50 مساء وعلى متنها 91 راكبا، فى حين تصل مطار القاهرة الدولى رحلة الخطوط الجوية القطرية غدا الرحلة رقم QR1301 القادمة من العاصمة القطرية الدوحة وعلى متنها 100 راكب وتهبط بمبنى الركاب رقم 2، وتغادر الرحلة رقم QR1032 مطار القاهرة فى تمام الساعة 7،40 مساء وعلى متنها 120 راكبا.

وكانت وزارة الطيران المدنى قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى في الدقيقة الأولي ليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذى استمر لقرابة 3 سنوات ونصف.