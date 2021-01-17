من القاهرة إلى الجيزة.. تفاصيل 3 جولات تفقدية لوزيرة الصحة

وزيرة الصحة تتفقد المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان

هالة زايد: المركز القومي لترصد الأمراض مزود بأحدث الأنظمة الإلكترونية

زايد: انخفاض معدل تردد مرضى كورونا على أجهزة التنفس بنسبة 50%

نفذت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، ثلاث جولات تفقديه، بمحافظتي القاهرة والجيزة، لأعمال المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان، والمركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض، ومستشفى عزل العجوزة بمحافظة الجيزة.

وجاءت الجملات على النحو الآتي:

يعمل بالذكاء الاصطناعي.. وزيرة الصحة تتفقد المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان بتكلفة 142 مليون جنيه

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أعمال التجهيزات النهائية بالمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان بتكلفة 142 مليون جنيه، وذلك للوقوف على جميع الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي خلال أسبوعين.

ورافق الوزيرة خلال جولتها اللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، ومحمد عبد المقصود، معاون وزيرة الصحة والسكان لشئون الأمانة العامة.

وزيرة الصحة: المركز القومي لترصد الأمراض مزود بأحدث الأنظمة الإلكترونية لتداول وحفظ البيانات

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك لمتابعة أعمال التجهيزات الجارية بالمركز بتكلفة إنشاء بلغت 350 مليون جنيه.

ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي السودة، أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور باسم عيسى، عميد المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان خلال جولتها أن المركز تم إنشاؤه على أعلى مستوى ليصبح صرحًا عالميًا في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، والأمراض المعدية وغير المعدية، مشيرة إلى توأمة المركز مع المراكز العلمية والبحثية في المنطقة لتبادل الخبرات والاستفادة في مجال البحوث، كما سيصبح وجِهة لكثير من العلماء والباحثين في مجال الترصد للأمراض المعدية والوبائية.

وزيرة الصحة: انخفاض معدل تردد مرضى كورونا على أجهزة التنفس بنسبة 50%

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انخفاض معدل تردد مرضى فيروس كورونا المستجد على وحدات الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات منذ بداية شهر يناير الحالي بنسبة 50% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، نتيجة المتابعة المستمرة للحالات البسيطة إكلينيكيًا وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة، فضلاّ عن تنفيذ مباردة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية بمستشفى عزل العجوزة بمحافظة الجيزة ، اليوم الأحد، يرافقها الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم كافة الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد.