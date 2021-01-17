أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأحد، تسجيل 40 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 16 ألفا و39 حالة.
وقالت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية الرسمية - إنها سجلت شفاء 73 مصابا، ووفاة مصاب واحد، مشيرة إلى أن 32 من المصابين في حالة حرجة.
وبحسب البيان، بلغ إجمالي حالات الشفاء 14 ألفا و504 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 402 حالة وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موريتانيا تسجل 40 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.