جامعة طنطا تطلق موقعا للتقديم الإلكتروني للتربية العسكرية لتسهيل عملية التسجيل لدى الطلاب

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، عن إطلاق النسخة الجديدة لموقع التربية العسكرية، والخاص بالتقدم الإلكتروني للتربية العسكرية في ظل الوضع الحالي الخاص بفيروس "كورونا" المستجد، تسهيلًا على الطلاب، وفي إطار خطة الجامعة نحو التحول الرقمي ورقمنة العملية التعليمية.

أكد زكي - في بيان اليوم الأحد - أن الموقع يشمل إجراء التسجيل إلكترونيًا بدورات التربية العسكرية المختلفة، خاصةً بعد ربط قواعد البيانات المركزية بالجامعة بالموقع، ويتم استدعاء بيانات الطلاب آليًا لضمان دقة البيانات وعدم السماح بأى تعديلات، كما يسمح الموقع باستخراج استمارة تسجيل تحتوي على كافة بيانات الطالب والموضوع البحثي الذي تم تخصصيه للطلاب بشكل عشوائي ومزودة برمز الاستجابة السريع لسهولة التأكد من صحتها والمراجعة.

وأضاف أن الموقع يسمح لجميع الطلاب بالإطلاع على المحاضرات المخصصة لاجتياز التربية العسكرية والمواد العلمية المتاحة على الموقع ورفع الأبحاث وإجراء الاختبار إلكترونيًا وفقًا للمواعيد المعلنة والمتاحة بالموقع، وعقب إنهاء كافة الإجراءات السابقة يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج إلكترونيا باستخدام الرقم القومى وطباعة إخلاء الطرف المذود برمز الاستجابة السريع الخاص بكل طالب لتسهيل عملية المراجعة.

يذكر أن مشروع البوابات الإلكترونية على مستوى الجامعات المصرية أضاف إنشاء موقع التربية العسكرية كأحد الأنشطة الإلكترونية للجامعات، مع اعتبار موقع التربية العسكرية جامعة طنطا موقعًا إرشاديًا لعمل مواقع مماثلة له بمختلف الجامعات المصرية.