محافظ الأقصر يستقبل رئيس الجامعة لبحث التنسيق والتعاون خلال الفترة القادمة

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، اليوم /الأحد/، رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، لبحث سبل التنسيق والتعاون خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة والجامعة.
وتناول اللقاء، خطة واحتياجات الجامعة المستقبلية وإضافة عدد جديد من الكليات للجامعة خلال الفترة القادمة، وسبل تحقيق الاستفادة المثلى من كليات الجامعة في كافة المجالات داخل المحافظة، مثل الفنون الجميلة والسياحة والآثار والحاسبات والمعلومات، لتقديم أفضل الخدمات داخل المحافظة.
وأكد المحافظ، على استمرار المحافظة في تقديم الدعم الكامل لجامعة الأقصر من أجل النهوض بها وتقديم رسالتها العلمية والخدمية لأبناء وأهالي المحافظة، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، وضرورة الاستفادة من الكوادر العلمية والبحثية من أساتذة الجامعة.
حضر اللقاء كل من، نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد لمحافظة الأقصر اللواء دكتور عماد أبوالعزايم.
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