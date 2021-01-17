فتح باب الإعارة للمعلمين للعام الدراسي 2021/2022.. الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل

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محمد سياف - ابو ظبي - للراغبين والراغبات من المعلمين والمعلمات في مصر بالتسجيل في إعارات العام الدراسي القادم 2021/2022 ، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – إدارة الإعارات ، أعلنت عن فتح باب الإعارة للمعلمين والتسجيل متاح خلال الفترة من أول يناير ولغاية شهر فبراير 2021، وبينت الإدارة الشروط المطلوبة للتقدم بطلب الإعارة والأوراق والمستندات والتي سيرد بيانها في السطور القادمة.

فتح باب الإعارة للمعلمين

شروط التقديم والتسجيل في إعارات المعلمين للعام المقبل

وجاء في إعلان إدارة الإعارات في وزارة التربية والتعليم المتضمن فتح باب الإعارة للمعلمين، بيان الأوراق المطلوب إرفاقها بطلب الإعارة والتي شملت التالي:

أصل طلب الإعارة وصورة عنه ، معتمد من قبل شؤون العاملين بالإدارة والمدرسة.

تقديم أصل بطاقة إعارة وصورتين عنها معتمدة من شؤون العاملين بالإدارة والمدرسة.

تقديم صورة عن آخر تقريرين صادرين عن شؤون العاملين بتقدير كفء بالنسبة للمعلمين المعينين حديثُا.

صورة عن المؤهلات الدراسية التي سجلها المتقدم في الطلب.

صحيفة أحوال حديثة إحداهما ورقية وأخرى إلكترونية، معتمدة من شئون العاملين.

تقديم قرارات آخر ترقية وقرار التعيين.

أصل قرار بدء العمل، حيث يجب أن يكون مر 36 شهرًا على تعيين مقدم طلب الإعارة، لقبول الوزارة لطلبه.

أرقام هواتف مفعله، من أجل التواصل، على أن يتحمل المتقدم عواقب إغلاق هاتفه.

إذا كان المتقدم من محافظة بخلاف المحافظة الأصلية، ولكن لم يتم نقله، فعليه تقديم تقديم تقارير الكفاءة من محافظة العمل.

في حال كانت مقدم الطلب زوجة فيجب تقديم خطاب موافقة الزوج على السفر أو ولي الأمر حسب الحال.

الحصول على موافقة الأمن بالإدارة التعليمية.

وضع جميع المستندات المطلوبة في حافظة لتسليمها فيما بعد إلى قسم الإعارات بالإدارة التعليمية التابع لها.

تقديم صورة عن جواز سفر المتقدم بطلب الإعارة، وحديث ومدون فيه الوظيفة.

في حالة الموجهين والوظائف الإشرافية، يقوم المتقدم بإرفاق صورة من قرار الإدارة أو المديرية بالوظيفة المتقدم لشغلها، بجانب صورة من الرقم القومي للمتقدم.

فتح باب الإعارة للمعلمين – شروط إضافية

وأوضحت إدارة الإعارات شروطًا أخرى لقبول طلب الإعارة وتشمل التالي:

آخر موعد للتقديم للإعارات هو نهاية شهر فبراير 2021 .

تقديم شهادة طبية رسمية تثبت صلاحية المتقدم للسفر للخارج.

أن لا يزيد سن المتقدم عن 50 عامًا للمعلمين وشاغلي الوظائف الإدارية، ولا يزيد عن 56 عامًا بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشرافية.

بالنسبة للمعلمات يجب تقديم إقرار موافقة على سفرها للخارج بدون اصطحاب الأطفال، وذكر اسم المحرم إذا وُجد.

تقديم تقرير الأداء لآخر سنتين ويجب أن يكون ممتاز بالنسبة للوظائف التخصصية والإدارية والكتابية، وكفء بالنسبة للوظائف التخصصية.

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