بطريقته الساخرة الكوميدية المعتادة شارك الفنان أحمد أمين جمهوره بصورة وهو يرتدي "تيشرت" خفيف وغارق بمياه الأمطار، لافتًا أنه انخدع من حالة الطقس التي ظلت دافئة في الأيام الماضية، ليقرر النزول بدون "جاكت" ليصطدم بالأحوال الجوية المتقلبة وسقوط الأمطار بغزارة.
وعلق أمين على صورته التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"لما أقرر أنزل غير جاكت عشان الدنيا حر".
حزن أحمد أمين على من رحلوا بالعام الجديد
ومن جانب أخر كان أحمد أمين عبر عن حزنه الشديد لفقدان أشخاص مقربين له مع بداية العام الجديد 2021، وأنه ظل الفترة الماضية يكتب برقيات تعازي عبر صفحاته المختلفة بمنصات السوشيال ميديا، وعلق قائلًا:"أنا كتبت كلمة البقاء لله كتير اوى فى الكام يوم اللي فاتو.. اللهم ارحمهم جميعا واجعلهم من أهل الجنة.. وتنزل على ذويهم بالصبر والسلوان وخفف اللهم عن قلوبنا الحزن".
مسلسل ما وراء الطبيعة لأحمد أمين
يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد أمين المعروضة كان مسلسل ما وراء الطبيعة المستوحى من سلسلة روايات الكاتب الراحل د.أحمد خالد توفيق، ويقدم بعضًا من أشهر أساطير السلسلة، والذي تم عرضه على شبكة "نتفليكس" في 190 دولة، وبأكثر من 32 لغة، وذلك يوم 5 نوفمبر.
كما تم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها، ليصبح أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.
والمسلسل من بطولة أحمد أمين ورزان جمال، وآيه سماحة ويما إبراهيم، ومن إخراج عمرو سلامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد أمين يغرق بالأمطار ويمزح جمهوره.. الطقس خدعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.