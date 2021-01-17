أحمد أمين يغرق بالأمطار ويمزح جمهوره.. الطقس خدعه

بطريقته الساخرة الكوميدية المعتادة شارك الفنان أحمد أمين جمهوره بصورة وهو يرتدي "تيشرت" خفيف وغارق بمياه الأمطار، لافتًا أنه انخدع من حالة الطقس التي ظلت دافئة في الأيام الماضية، ليقرر النزول بدون "جاكت" ليصطدم بالأحوال الجوية المتقلبة وسقوط الأمطار بغزارة.

وعلق أمين على صورته التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"لما أقرر أنزل غير جاكت عشان الدنيا حر".



حزن أحمد أمين على من رحلوا بالعام الجديد

ومن جانب أخر كان أحمد أمين عبر عن حزنه الشديد لفقدان أشخاص مقربين له مع بداية العام الجديد 2021، وأنه ظل الفترة الماضية يكتب برقيات تعازي عبر صفحاته المختلفة بمنصات السوشيال ميديا، وعلق قائلًا:"أنا كتبت كلمة البقاء لله كتير اوى فى الكام يوم اللي فاتو.. اللهم ارحمهم جميعا واجعلهم من أهل الجنة.. وتنزل على ذويهم بالصبر والسلوان وخفف اللهم عن قلوبنا الحزن".

مسلسل ما وراء الطبيعة لأحمد أمين



يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد أمين المعروضة كان مسلسل ما وراء الطبيعة المستوحى من سلسلة روايات الكاتب الراحل د.أحمد خالد توفيق، ويقدم بعضًا من أشهر أساطير السلسلة، والذي تم عرضه على شبكة "نتفليكس" في 190 دولة، وبأكثر من 32 لغة، وذلك يوم 5 نوفمبر.

كما تم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها، ليصبح أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

والمسلسل من بطولة أحمد أمين ورزان جمال، وآيه سماحة ويما إبراهيم، ومن إخراج عمرو سلامة.