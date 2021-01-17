الهيئة القومية للأنفاق: مشروع القطار السريع يغير شكل الخريطة التنموية فى مصر

قال الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن القطار السريع يغير شكل الخريطة العمرانية والتنموية فى مصر، مضيفا أن القطار السريع الكهربائى سيكون عبارة عن مجموعة من الخطوط وليس خطا واحد، وسيكون هناك قطار سريع لنقل البضائع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن هناك خط من الأقصر لسفاجة بطول 300 كيلو متر، ومن العين السخنة للعلمين بطول 450 كيلو متر ومدة الوصول من وإلى 3 ساعات بسرعة 250 كيلو فى الساعة، ويوفر أثناء الإنشاء للقطار الكهربائى السريع 70 ألف فرصة عمل للمشروع الواحد، بالإضافة إلى أن هناك 5 مشروعات لسكك حديدية القطار الكهربائى بطول حوالى 1600 كيلو متر.

وتابع أن مذكرة التفاهم التى كانت مع شركة سيمنز العالمية كان بحد أدنى 1000 كيلو متر، وبتكلفة تقديرية 360 مليار جنيه، ومذكرة التفاهم بها 4 خطوط، مضيفا أن الشركة حصلت على صيانة القطارات السريعة حتى 15 عاما، مؤكدا أن أول قطار سريع سيعمل فى مصر بعد عامين من الآن.

وأوضح أن هناك 6 تحالفات عالمية تقدمت للفوز بمشروع القطار المكهرب فى مصر.