مصر تدين مصادقة إسرائيل على إنشاء وحدات استيطانية جديدة فى الضفة الغربية

وأعاد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان له، منذ قليل، التأكيد على رفض مصر التام لاستمرار الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، وأهمية الوقف الكامل لها.
وأعرب متحدث الخارجية عن قلق مصر مما تمثله هذه الأنشطة من تقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين، فضلاً عما تفرضه من تحديات أمام المساعى الحثيثة المبذولة حاليًا، بهدف دفع عملية السلام واستئناف المسار التفاوضى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
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