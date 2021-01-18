مصر تدين مصادقة إسرائيل على إنشاء وحدات استيطانية جديدة فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية مصادقة السلطات الإسرائيلية على مشروع إنشاء 780 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية المحتلة باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.





وأعاد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان له، منذ قليل، التأكيد على رفض مصر التام لاستمرار الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، وأهمية الوقف الكامل لها.

وأعرب متحدث الخارجية عن قلق مصر مما تمثله هذه الأنشطة من تقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين، فضلاً عما تفرضه من تحديات أمام المساعى الحثيثة المبذولة حاليًا، بهدف دفع عملية السلام واستئناف المسار التفاوضى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.