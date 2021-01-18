رفع 2310 أطنان مخلفات وغلق 15 مركزًا للدروس الخصوصية بأوسيم

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، على تكثيف حملات النظافة والأشغالات لرفع وإزالة كافة التعديات ومخلفات القمامة، والتراكمات من الشوارع والميادين العامة، بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.





وأشار محافظ الجيزة، فى بيان له، إلى أنه خلال الشهر الماضى شهد مركز ومدينة أوسيم حملات مكثفة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتى أسفرت عن : - رفع حوالى 2310 طن من المخلفات الصلبة والتراكمات وتفصيلها كالآتى: • رفع 1210 طن مخلفات وتراكمات من منطقة الخليفة بالكوم الأحمر. • ‏ورفع 500 طن مخلفات وتراكمات من طريق أوسيم برطس. • ‏رفع 600 طن مخلفات وتراكمات من على طريق الحفرية المؤدى إلى الطريق الدائرى بنطاق قرية البراجيل بحوالى 110 نقلة فضلاً عن أعمال النظافة اليومية. - إلى جانب التصدى للكافيهات والمقاهى الغير ملتزمة بمواعيد الغلق والإجراءات الإحترازية - ‏وغلق حوالى 15 مركزًا للدروس الخصوصية. - كما تم تدعيم الطريق بزراعة الأشجار المثمرة لإضفاء المظهر الجمالى لهم . وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم استغلال الأماكن بعد رفع التراكمات كجراجات لإنتظار السيارات، لخدمة المواطنين ولضمان عدم القاء المخلفات بها مجددًا حفاظًا على المظهر العام. ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات وكنس وتجريد الشوارع لرفع مستوى النظافة والنهوض بها.

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