نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدين مصادقة إسرائيلي على إنشاء 780 وحدة استيطانية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية، الأحد، مصادقة السلطات الإسرائيلية على مشروع إنشاء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المُحتلة باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.

وأعاد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التأكيد على رفض مصر التام لاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي ال فلسطين ية المحتلة، بما في ذلك بالقدس الشرقية، وأهمية الوقف الكامل لها، مُعربًا مجددًا عن قلق مصر مما تمثله هذه الأنشطة من تقويض لإمكان تحقيق حل الدولتين، فضلاً عما تفرضه من تحديات أمام المساعي الحثيثة المبذولة حاليًا بهدف دفع عملية السلام واستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.