فيديو .. زاهى حواس : لا يوجد ما يسمى بالزئبق الأحمر وما يتردد شائعات

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم اكتشاف العديد من الآثار فى سقارة لأنه تم بناء العديد من مقابر الدفن بها وكانت جبانة قديمة.

وأوضح، إن كل الاكتشافات الأثرية بمنطقة سقارة عمرها 4200 سنة من الأسرة السادسة.

وأكد زاهى حواس، أن كل الاكتشافات التى تمت بسقارة كلها بواسطة بعثات مصرية.