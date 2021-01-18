مطران الكاثوليك يدشن معمودية كنيسة المنيا الجديدة

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جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الأنبا باسيليوس، الأب أنطون فؤاد راعى الكنيسة، وشارك معه فى الصلاة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل عام الإيبارشية، والأب بولس شوقى وشعب الكنيسة.
وقام الأنبا باسيليوس بتدشين معمودية الكنيسة، وفى نهاية القداس قام الشعب بتقديم هدية للأنبا باسيليوس تعبير عن فرحهم بزيارته للكنيسة، وأعطى الأنبا باسيليوس البركة الرسولية للشعب فى نهاية القداس.
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