عاجل .. مصر تدين استهداف ميليشيات الحوثى قرية حدودية بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، اليوم الإثنين، عن بالغ إدانتها لـ استهداف ميليشيات الحوثى إحدى القرى الحدودية بمحافظة العارضة فى منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية بمقذوف عسكرى، ما أسفر عن إصابة رجل وطفلين.





وجددت وزارة الخارجية، فى بيان لها، التأكيد على وقوف مصر، حكومة وشعبًا، إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة فى مواجهتها للإرهاب الغاشم وداعميه، وفيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مِثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة. وأعربت "الخارجية" عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية.

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