إنفوجراف.. لائحة انتظار السيارات بشوارع الجيزة

جدة - نرمين السيد - بدأت محافظة الجيزة، فى تنفيذ لائحة انتظار السيارات بالشوارع، والتى تأتى تنفيذا لقانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى العام الماضى.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن لائحة انتظار السيارات بشوارع الجيزة:- ويهدف القرار إلى القضاء على الانتظار العشوائى بالشوارع، وذلك من خلال طرح مساحات من الشوارع "مناطق الانتظار موازى للرصيف"، للمزايدة ويتم التعاقد مع الشركات بشكل سنوى.

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